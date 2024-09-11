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11 сентября, 09:58

В Кремле назвали СВО ответом на любые ракетные удары ВСУ по России

Песков: Шаги Запада по поддержке Украины подтверждают безальтернативность СВО

Очередные решения стран Запада по отправке оружия Украине только подтверждают необходимость и безальтернативность проведения спецоперации (СВО). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное разрешение Киеву наносить удары по России дальнобойным оружием.

«[Ответ] будет соответствующим. Не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков уточнил, что каждое решение, которое принимает коллективный Запад в отношении Украины, является подтверждением оправданности и необходимости проведения СВО.

США могут разрешить Киеву бить по России до Генассамблеи ООН
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В последние дни на Западе и Украине активно обсуждается тема ударов по территории России американским дальнобойным оружием. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь России, но, тем не менее, там допускают такую возможность. 13 сентября этот вопрос будет обсуждаться на встрече президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера. Кроме того, появились сведения, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми посетят Киев, чтобы заявить о позволении ВСУ наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александр Юнашев
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