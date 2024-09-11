В Кремле назвали СВО ответом на любые ракетные удары ВСУ по России
Песков: Шаги Запада по поддержке Украины подтверждают безальтернативность СВО
Очередные решения стран Запада по отправке оружия Украине только подтверждают необходимость и безальтернативность проведения спецоперации (СВО). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное разрешение Киеву наносить удары по России дальнобойным оружием.
«[Ответ] будет соответствующим. Не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Песков уточнил, что каждое решение, которое принимает коллективный Запад в отношении Украины, является подтверждением оправданности и необходимости проведения СВО.
В последние дни на Западе и Украине активно обсуждается тема ударов по территории России американским дальнобойным оружием. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь России, но, тем не менее, там допускают такую возможность. 13 сентября этот вопрос будет обсуждаться на встрече президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера. Кроме того, появились сведения, что американский госсекретарь Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми посетят Киев, чтобы заявить о позволении ВСУ наносить удары вглубь территории России ракетами ATACMS.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин