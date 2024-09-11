В Кремле назвали СВО ответом на любые ракетные удары ВСУ по России

Очередные решения стран Запада по отправке оружия Украине только подтверждают необходимость и безальтернативность проведения спецоперации (СВО). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное разрешение Киеву наносить удары по России дальнобойным оружием.

«[Ответ] будет соответствующим. Не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом», — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.