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8 сентября, 04:38

«Ещё многое предстоит сделать»: Песков сделал важное заявление об СВО

Песков заявил, что России многое предстоит сделать для победы в спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости» отметил, что для достижения победы в специальной военной операции России предстоит сделать ещё многое. Это заявление стало ответом на слова генерала командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который ранее сообщил о том, что Россия уже одержала победу в СВО.

«Ещё многое предстоит сделать», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что процесс ещё не завершён, и впереди стоят важные задачи. Напомним, специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года.

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5 сентября командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские силы уже выиграли в специальной военной операции. По его словам, ситуация в приграничных районах Курской области является решающем боем всей спецоперации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Артём Гапоненко
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