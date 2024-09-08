«Ещё многое предстоит сделать»: Песков сделал важное заявление об СВО
Песков заявил, что России многое предстоит сделать для победы в спецоперации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости» отметил, что для достижения победы в специальной военной операции России предстоит сделать ещё многое. Это заявление стало ответом на слова генерала командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который ранее сообщил о том, что Россия уже одержала победу в СВО.
«Ещё многое предстоит сделать», — сказал официальный представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что процесс ещё не завершён, и впереди стоят важные задачи. Напомним, специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года.
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