«Ещё многое предстоит сделать»: Песков сделал важное заявление об СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости» отметил, что для достижения победы в специальной военной операции России предстоит сделать ещё многое. Это заявление стало ответом на слова генерала командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который ранее сообщил о том, что Россия уже одержала победу в СВО.