Алаудинов: В Курской области идёт решающий бой всей спецоперации

Ситуация в приграничных районах Курской области является решающем боем всей спецоперации. Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. По словам офицера, ВСУ ещё имеют резерв, который попытаются бросить в бой для прорыва.

«У них полностью вся линия посыпалась и наши подразделения пошли уже вперёд, ежедневно освобождая по несколько населённых пунктов... Сейчас решающий бой как раз и происходит... Россия выйдет из этой СВО победителем», — добавил генерал.

Алаудинов добавил, что колоссальные потери личного состава ВСУ в Курской области показали командованию, «что не так всё будет просто». Российским военным остаётся лишь просчитать ближайшие планы властей Украины и нанести заключительный удар.