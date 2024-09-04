Алаудинов: В Курской области идёт решающий бой всей спецоперации
Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»
Ситуация в приграничных районах Курской области является решающем боем всей спецоперации. Об этом в беседе с ТАСС рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. По словам офицера, ВСУ ещё имеют резерв, который попытаются бросить в бой для прорыва.
«У них полностью вся линия посыпалась и наши подразделения пошли уже вперёд, ежедневно освобождая по несколько населённых пунктов... Сейчас решающий бой как раз и происходит... Россия выйдет из этой СВО победителем», — добавил генерал.
Алаудинов добавил, что колоссальные потери личного состава ВСУ в Курской области показали командованию, «что не так всё будет просто». Российским военным остаётся лишь просчитать ближайшие планы властей Украины и нанести заключительный удар.
Напомним, что за время боёв в Курской области, начавшихся 6 августа, ВСУ лишились более 9300 солдат. Также киевские власти потеряли 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 БТР, 561 бронемашины, 273 автомобилей, 68 артиллерийских орудий, 20 пусковых установок РСЗО, в том числе шесть HIMARS и две MLRS производства США.