Зашедшие в Курскую область украинские войска собрались удерживать российские территории из-за их роли в стратегии Киева. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«На текущий момент они нам нужны. <...> Мы будем их удерживать», — сказал он в интервью NBC News.

Территории России якобы являются неотъемлемой частью «победного плана» по прекращению конфликта.