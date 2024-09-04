Зеленский замахнулся на удержание захваченных сёл Курской области
Зеленский заявил, что ВСУ будут удерживать территории Курской области
Зашедшие в Курскую область украинские войска собрались удерживать российские территории из-за их роли в стратегии Киева. Об этом заявил Владимир Зеленский.
«На текущий момент они нам нужны. <...> Мы будем их удерживать», — сказал он в интервью NBC News.
Территории России якобы являются неотъемлемой частью «победного плана» по прекращению конфликта.
Ранее стало известно, что за время боёв в Курской области, начавшихся 6 августа, ВСУ потеряли более 9300 солдат. Также киевский режим лишился 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 БТР, 561 бронемашины, 273 автомобилей, 68 артиллерийских орудий, 20 пусковых установок РСЗО, в том числе шесть HIMARS и две MLRS производства США.
Telegram / Zelenskiy / Official