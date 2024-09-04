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Регион
3 сентября, 23:55

Зеленский замахнулся на удержание захваченных сёл Курской области

Зеленский заявил, что ВСУ будут удерживать территории Курской области

Зашедшие в Курскую область украинские войска собрались удерживать российские территории из-за их роли в стратегии Киева. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«На текущий момент они нам нужны. <...> Мы будем их удерживать», — сказал он в интервью NBC News.

Территории России якобы являются неотъемлемой частью «победного плана» по прекращению конфликта.

ВСУ оставили целое подразделение при бегстве из курского села
ВСУ оставили целое подразделение при бегстве из курского села

Ранее стало известно, что за время боёв в Курской области, начавшихся 6 августа, ВСУ потеряли более 9300 солдат. Также киевский режим лишился 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 БТР, 561 бронемашины, 273 автомобилей, 68 артиллерийских орудий, 20 пусковых установок РСЗО, в том числе шесть HIMARS и две MLRS производства США.

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Артур Лапсаков
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