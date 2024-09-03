ВСУ оставили целое подразделение при бегстве из курского села

ВСУ забыли целое подразделение в селе Коренево в Курской области. Об этом сообщил пленные старший лейтенант украинской армии Антон Фурдоленко, командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона.

Его взводу поставили задачу охранять лесополосу, но там уже были солдаты 225-й бригады ВСУ. После этого на бронемашине «Козак» его отправили ротировать солдат в селе Коренево.

«Вечером нас не поменяли, у нас садилась рация, на второй день она села, второй день нас тоже не поменяли, я понял по переговорам, что нас потеряли, они не знали, где нас искать», — цитирует пленного РИА «Новости».

Когда на третий день в село вошли российские бойцы и окружили взвод ВСУ, они решили сдаться.