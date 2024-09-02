Украинские войска теряют живую силу и военную технику в Курской области, сообщило американское издание The National Interest. Согласно их прогнозу, ВСУ ничего не добьются в приграничье.

«Ситуация для Украины будет выглядеть ещё хуже, чем в начале: она потеряет людей, израсходует оружие и ничего не выиграет. Тем временем Россия будет медленно занимать территорию Украины на юге, как это происходит сейчас», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, мысли киевского режима о том, что президент России Владимир Путин поддастся на провокацию и начнёт переговоры с Владимиром Зеленским, лишь фантазии Киева. Журналист отметил, что российские войска просто продолжат постепенно выталкивать украинских солдат со своей территории.