В США просчитали кошмарный сценарий для эшелона ВСУ в Курской области
NI: ВСУ потеряют ресурсы и ничего не добьются в Курской области
Украинские войска теряют живую силу и военную технику в Курской области, сообщило американское издание The National Interest. Согласно их прогнозу, ВСУ ничего не добьются в приграничье.
«Ситуация для Украины будет выглядеть ещё хуже, чем в начале: она потеряет людей, израсходует оружие и ничего не выиграет. Тем временем Россия будет медленно занимать территорию Украины на юге, как это происходит сейчас», — говорится в публикации.
По словам автора статьи, мысли киевского режима о том, что президент России Владимир Путин поддастся на провокацию и начнёт переговоры с Владимиром Зеленским, лишь фантазии Киева. Журналист отметил, что российские войска просто продолжат постепенно выталкивать украинских солдат со своей территории.
Напомним, что ВСУ начали операцию в приграничье Курской области утром 6 августа. С тех пор на тех территориях ведутся бои. По информации Минобороны России на сегодняшний день потери украинской стороны в регионе превысили 8,5 тысячи военнослужащих. Накануне стало известно, что российские солдаты нанесли массированные удары по приграничью. Подразделения противника были поражены в районе 17 населённых пунктов.
Telegram / Зеленский