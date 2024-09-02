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Регион
2 сентября, 13:15

В США просчитали кошмарный сценарий для эшелона ВСУ в Курской области

NI: ВСУ потеряют ресурсы и ничего не добьются в Курской области

Украинские войска теряют живую силу и военную технику в Курской области, сообщило американское издание The National Interest. Согласно их прогнозу, ВСУ ничего не добьются в приграничье.

«Ситуация для Украины будет выглядеть ещё хуже, чем в начале: она потеряет людей, израсходует оружие и ничего не выиграет. Тем временем Россия будет медленно занимать территорию Украины на юге, как это происходит сейчас», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, мысли киевского режима о том, что президент России Владимир Путин поддастся на провокацию и начнёт переговоры с Владимиром Зеленским, лишь фантазии Киева. Журналист отметил, что российские войска просто продолжат постепенно выталкивать украинских солдат со своей территории.

Путин обещал вышвырнуть ВСУ из-под Курска, а потом подумать о переговорах
Путин обещал вышвырнуть ВСУ из-под Курска, а потом подумать о переговорах

Напомним, что ВСУ начали операцию в приграничье Курской области утром 6 августа. С тех пор на тех территориях ведутся бои. По информации Минобороны России на сегодняшний день потери украинской стороны в регионе превысили 8,5 тысячи военнослужащих. Накануне стало известно, что российские солдаты нанесли массированные удары по приграничью. Подразделения противника были поражены в районе 17 населённых пунктов.

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Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
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