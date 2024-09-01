Армия РФ поразила подразделения ВСУ в 17 населённых пунктах в Курской области

ВС РФ нанесли удары по ВСУ в курском приграничье. Подразделения противника были поражены в районе 17 населённых пунктов. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

«Ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 152-й егерской бригад и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное и Снагость», — сообщили в ведомстве.