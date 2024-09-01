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Регион
1 сентября, 12:53

Армия РФ поразила подразделения ВСУ в 17 населённых пунктах в Курской области

ВС РФ нанесли удары по ВСУ в курском приграничье. Подразделения противника были поражены в районе 17 населённых пунктов. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

«Ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 152-й егерской бригад и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное и Снагость», — сообщили в ведомстве.

Нашли и уничтожили: Попытка ВСУ скрыться от наших бойцов в курском лесу обернулась неудачей
Нашли и уничтожили: Попытка ВСУ скрыться от наших бойцов в курском лесу обернулась неудачей

Напомним, что ВСУ начали операцию в приграничье Курской области утром 6 августа. С тех пор ВС РФ ведут там интенсивные бои с противником. По информации Минобороны России на сегодняшний день потери украинской стороны в регионе превысили 8,5 тысячи военнослужащих.

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Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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