Нашли и уничтожили: Попытка ВСУ скрыться от наших бойцов в курском лесу обернулась неудачей
Алаудинов: Отряд «Каштана» уничтожил скопление живой силы ВСУ под Курском
Отряд «Каштана» спецназа «Ахмат» уничтожил скопления живой силы украинской армии вблизи посёлка Нечаев Курской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ и командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов.
ВС РФ уничтожили скопление солдат ВСУ. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»
«Отряд «Каштана» спецназа «Ахмат» обнаружил противника в лесном массиве перед населённым пунктом Нечаев. Попытка врага скрыться закончилась неудачей — от настоящих профессионалов не спрятаться», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что украинская армия потеряла около 8 тысяч военных за весь период боевых действий в курском приграничье. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов ранее рассказал, что в регионе российские войска нанесли значительное поражение недавно появившемуся батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, он отметил, что что 28 августа российские бойцы провели 11-часовой бой с подразделениями противника, в результате которого враг понёс серьёзные потери.
Telegram / Минобороны