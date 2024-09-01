Нашли и уничтожили: Попытка ВСУ скрыться от наших бойцов в курском лесу обернулась неудачей

Отряд «Каштана» спецназа «Ахмат» уничтожил скопления живой силы украинской армии вблизи посёлка Нечаев Курской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ и командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов.

«Отряд «Каштана» спецназа «Ахмат» обнаружил противника в лесном массиве перед населённым пунктом Нечаев. Попытка врага скрыться закончилась неудачей — от настоящих профессионалов не спрятаться», — говорится в сообщении.