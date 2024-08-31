Минобороны РФ: Российские бойцы уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ

Опорный пункт ВСУ в Курской области был полностью уничтожен под натиском и огнём российских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области был обнаружен оборудованный и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ. После подтверждения обнаруженная цель была поражена артиллерийским ударом расчётов группировки войск «Север», — сообщили там.

Уничтожение противника фиксировалось в режиме реального времени.