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31 августа, 15:37

Минобороны РФ: Российские бойцы уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ

Опорный пункт ВСУ в Курской области был полностью уничтожен под натиском и огнём российских военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области был обнаружен оборудованный и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ. После подтверждения обнаруженная цель была поражена артиллерийским ударом расчётов группировки войск «Север», — сообщили там.

Уничтожение противника фиксировалось в режиме реального времени.

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Напомним, 6 августа украинские войска попытались совершить прорыв в Курской области. ВС России ведут с ними бои и уничтожают противника в приграничных районах. Согласно данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла 8 тысяч военных за весь период боевых действий в курском приграничье. Замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов ранее рассказал о подвиге комвзвода, который прикрыл собой товарищей и героически погиб под Курском.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Мария Любицкая
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