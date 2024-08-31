«Должны помнить»: Командир ВС РФ прикрыл товарищей и героически погиб под Курском, рассказал Алаудинов

Командир взвода ВС РФ вывел 18 своих бойцов в Суджу Курской области и героически погиб, позволив им уйти. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. Группа бойцов столкнулась с противников на границе.

«[Командир] их вывел с пограничных постов, непосредственно с позиций, и вывел в саму Суджу. Они зашли в один из домов, и когда укропы увидели, что они зашли в этот дом, то начали засыпать дом гранатами», — рассказал офицер с видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Тогда командир сказал бойцам уходить через заднюю дверь, а сам стал прикрывать их. Бой продлился десять минут и, по данным Алаудинова, парень погиб. Генерал-майор добавил, что такие военнослужащие — герои.

«Я считаю, что таких ребят мы должны помнить», — добавил командир «Ахмата».