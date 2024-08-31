«Должны помнить»: Командир ВС РФ прикрыл товарищей и героически погиб под Курском, рассказал Алаудинов
Алаудинов: Командир взвода ВС РФ спас 18 бойцов в Курской области
Командир взвода ВС РФ вывел 18 своих бойцов в Суджу Курской области и героически погиб, позволив им уйти. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов. Группа бойцов столкнулась с противников на границе.
«[Командир] их вывел с пограничных постов, непосредственно с позиций, и вывел в саму Суджу. Они зашли в один из домов, и когда укропы увидели, что они зашли в этот дом, то начали засыпать дом гранатами», — рассказал офицер с видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Тогда командир сказал бойцам уходить через заднюю дверь, а сам стал прикрывать их. Бой продлился десять минут и, по данным Алаудинова, парень погиб. Генерал-майор добавил, что такие военнослужащие — герои.
«Я считаю, что таких ребят мы должны помнить», — добавил командир «Ахмата».
Напомним, ВС РФ продолжают вытеснять украинскую армию из приграничных районов Курской области. Противник несёт большие и регулярные потери. По словам Апти Алаудинова, недавно Киев прислал в регион подкрепление — батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Однако его быстро разгромимли.
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