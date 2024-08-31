Российские вертолёты разгромили живую силу и технику ВСУ в Курской области

По информации оборонного ведомства, удар был нанесён авиационными ракетами. В результате была уничтожена живая сила и бронетехника ВСУ. После успешного выполнения боевых задач экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Напомним, украинские войска попытались вторгнуться в Курскую область утром 6 августа. Российские военные ведут с ними бои и уничтожают противника. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, вторжение под Курском было необходимо для того, чтобы оттянуть российские войска с других участков фронта, в частности из ДНР, где идёт борьба за Покровск. Согласно данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла свыше 7800 солдат за весь период боевых действий в курском приграничье.