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31 августа, 04:33

Российские вертолёты разгромили живую силу и технику ВСУ в Курской области

МО: Ка-52М уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в Курской области. Как сообщили в Минобороны РФ, удар был нанесён экипажами вертолётов Ка-52М.

По информации оборонного ведомства, удар был нанесён авиационными ракетами. В результате была уничтожена живая сила и бронетехника ВСУ. После успешного выполнения боевых задач экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

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Напомним, украинские войска попытались вторгнуться в Курскую область утром 6 августа. Российские военные ведут с ними бои и уничтожают противника. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, вторжение под Курском было необходимо для того, чтобы оттянуть российские войска с других участков фронта, в частности из ДНР, где идёт борьба за Покровск. Согласно данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла свыше 7800 солдат за весь период боевых действий в курском приграничье.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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