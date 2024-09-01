Минобороны: Общие потери ВСУ в курском приграничье превысили 8,5 тыс. бойцов

Потери ВСУ с момента начала операции в курском приграничье превысили 8,5 тысячи человек личного состава. Об этом доложили в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 8 500 военнослужащих, 80 танков, 37 боевых машин пехоты, 69 бронетранспортёров, 537 боевых бронированных машин, 249 автомобилей, 62 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 4 РСЗО HIMARS и 2 MLRS», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, были уничтожены 5 ЗРК, 13 станций РЭБ, 6 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и радиолокационная станция противовоздушной обороны. Помимо этого ВСУ лишились шести единиц инженерной техники, среди которых две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.