Российская Федерация в состоянии защитить Белгородскую область и выдавить украинские формирования из Курской области. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости».

«Да», — заявил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, хватит ли сил и средств, чтобы выдавить противника с территории Курской области и защитить Белгород.