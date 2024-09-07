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7 сентября, 04:21

Песков заявил, что российские войска выдавят ВСУ из Курской области

Песков: РФ хватит сил и средств, чтобы выдавить ВСУ из Курской области

Российская Федерация в состоянии защитить Белгородскую область и выдавить украинские формирования из Курской области. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости».

«Да», — заявил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, хватит ли сил и средств, чтобы выдавить противника с территории Курской области и защитить Белгород.

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Тем временем российские военные продолжают вытеснять противника в Курской области. Как сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, противник буквально «выжигается» на Кореневском участке.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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