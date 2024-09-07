Песков заявил, что российские войска выдавят ВСУ из Курской области
Песков: РФ хватит сил и средств, чтобы выдавить ВСУ из Курской области
Российская Федерация в состоянии защитить Белгородскую область и выдавить украинские формирования из Курской области. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости».
«Да», — заявил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, хватит ли сил и средств, чтобы выдавить противника с территории Курской области и защитить Белгород.
Тем временем российские военные продолжают вытеснять противника в Курской области. Как сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, противник буквально «выжигается» на Кореневском участке.
VK / Минобороны РФ