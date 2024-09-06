«Работа идёт активно»: Командир «Ахмата» заявил о «выжигании» ВСУ в Курской области

«Хочу сказать про направление справа от нас — Кореневское. Направление на том участке, скажу тоже, что ребята очень хорошо уже выстроили линию обороны. Хочу отметить, что у них там тоже, они выжигают противника, работа идёт активно», — подчеркнул он.