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5 сентября, 23:43

«Работа идёт активно»: Командир «Ахмата» заявил о «выжигании» ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о «выжигании» ВСУ в Курской области

Российские военные продолжают вытеснять противника с территории Курской области. Как рассказал в видеообращении заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, противник буквально «выжигается» на Кореневском участке.

«Хочу сказать про направление справа от нас — Кореневское. Направление на том участке, скажу тоже, что ребята очень хорошо уже выстроили линию обороны. Хочу отметить, что у них там тоже, они выжигают противника, работа идёт активно», — подчеркнул он.

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Напомним, потери ВСУ за время боёв в Курской области перевалили за десять тысяч. Также украинские военные лишились 24 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе семи американских М142 HIMARS и пяти М270 MLRS.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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