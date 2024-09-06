«Работа идёт активно»: Командир «Ахмата» заявил о «выжигании» ВСУ в Курской области
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о «выжигании» ВСУ в Курской области
Российские военные продолжают вытеснять противника с территории Курской области. Как рассказал в видеообращении заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, противник буквально «выжигается» на Кореневском участке.
«Хочу сказать про направление справа от нас — Кореневское. Направление на том участке, скажу тоже, что ребята очень хорошо уже выстроили линию обороны. Хочу отметить, что у них там тоже, они выжигают противника, работа идёт активно», — подчеркнул он.
Напомним, потери ВСУ за время боёв в Курской области перевалили за десять тысяч. Также украинские военные лишились 24 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе семи американских М142 HIMARS и пяти М270 MLRS.
VK / Минобороны РФ