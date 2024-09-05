ВСУ перебросили из-под Харькова под Курск более 500 наёмников перед атакой

Перед нападением на Курскую область украинское командование перебросило с Харьковского направления более 500 наёмников. Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

«Всего с харьковского направления в сторону Курска были переброшены более 500 наёмников, преимущественно французской национальности», — сказал он.

Он также отметил, что наёмников включали в ряды отдельных полков небольшими подразделениями, чтобы иностранных боевиков не захватили в плен целыми группами.

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