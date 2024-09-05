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5 сентября, 13:10

ВСУ перебросили из-под Харькова под Курск более 500 наёмников перед атакой

Перед нападением на Курскую область украинское командование перебросило с Харьковского направления более 500 наёмников. Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

«Всего с харьковского направления в сторону Курска были переброшены более 500 наёмников, преимущественно французской национальности», — сказал он.

Он также отметил, что наёмников включали в ряды отдельных полков небольшими подразделениями, чтобы иностранных боевиков не захватили в плен целыми группами.

Ранее СМИ узнали подробности задержания воевавших на стороне ВСУ колумбийцев. Они попались, так как хотели сэкономить на авиабилетах.

В Новой Зеландии признались, что их наёмники воюют за ВСУ в Курской области
В Новой Зеландии признались, что их наёмники воюют за ВСУ в Курской области

Тем временем потери ВСУ за время боёв в Курской области перевалили за десять тысяч. Также украинские военные лишились 24 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе семи американских М142 HIMARS и пяти М270 MLRS.

Обложка ©

Unsplash / Maxime Doré

Мария Любицкая
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