ВСУ за время боёв в Курской области потеряли свыше 10 тысяч солдат и 81 танк. Такие данные привели в четверг, 5 сентября, в Министерстве обороны России.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10100 военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 72 бронетранспортёра, 589 боевых бронированных машин, 325 автомобилей, 74 артиллерийских орудия», — отметили в ведомстве.

За тот же период украинские военные лишились 24 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе семи американских М142 HIMARS и пяти М270 MLRS, а также восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК), двух транспортно-заряжающих машин, 17 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и семи радиолокационных станций контрбатарейной борьбы. Кроме того, формирования Владимира Зеленского остались без двух РЛС ПВО, восьми единиц инженерной техники, в частности двух инженерных машин разграждения и установки разминирования УР-77.

А за минувшие сутки ВСУ потеряли до 370 солдат и 17 единиц бронетехники, в том числе две боевые машины пехоты (БМП), столько же бронетранспортёров, 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, столько же пусковых установок американской РСЗО М270 MLRS, станцию РЭБ и 12 автомобилей.