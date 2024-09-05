В Курской области пиротехники МЧС уничтожили боевую часть ракеты Patriot
За минувшие сутки пиротехники МЧС нашли и уничтожили в Курской области боевую часть ракеты Patriot. Об этом сообщили в четверг, 5 сентября, в пресс-службе ведомства.
«За прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС России привлекались к выполнению задач по обезвреживанию взрывоопасного предмета. Обнаружена и уничтожена боевая часть ракеты Patriot», — говорится в заявлении МЧС.
В общей сложности с момента обострения ситуации в регионе сапёры МЧС обезвредили 314 взрывоопасных предметов, специалисты обследовали территории на площади 24 га. По данным ведомства, радиационный фон в Курской области сейчас в норме.
Тем временем ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Напомним, за время боёв в Курской области, начавшихся 6 августа, ВСУ потеряли более 9700 военных. Как подчеркнул командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, там идёт решающий бой всей СВО.
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