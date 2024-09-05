В Курской области пиротехники МЧС уничтожили боевую часть ракеты Patriot

За минувшие сутки пиротехники МЧС нашли и уничтожили в Курской области боевую часть ракеты Patriot. Об этом сообщили в четверг, 5 сентября, в пресс-службе ведомства.

«За прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС России привлекались к выполнению задач по обезвреживанию взрывоопасного предмета. Обнаружена и уничтожена боевая часть ракеты Patriot», — говорится в заявлении МЧС.