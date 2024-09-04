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4 сентября, 11:24

ВСУ за сутки потеряли до 450 военнослужащих в приграничье Курской области

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 450 военнослужащих в приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны. ВС РФ уничтожили 17 единиц бронетехники, в том числе танк, боевую машину пехоты и 15 боевых бронированных машин.

«Потери ВСУ составили <...> 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, в том числе три САУ «Caesar» производства Франции и одна М777 производства США, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня производства США, в том числе одна M142 HIMARS и одна M270 MLRS», — говорится в сообщении.

Подразделения группировки «Север» ВС России отразили две атаки штурмовиков ВСУ в районах Малой Локни и Комаровки, а также сорвали попытки атаковать в направлении Коренево, Ольговки и Погребков. Уничтожены боевая бронированная машина ВСУ и три автомобиля, двое военнослужащих армии противника сдались в плен.

Минобороны подтвердило удар возмездия по военному училищу ВСУ в Полтаве
Минобороны подтвердило удар возмездия по военному училищу ВСУ в Полтаве

Ранее Минобороны отчиталось об освобождении населённых пунктов Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Их взяли бойцы группировок «Центр» и «Восток» ВС РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Матвей Константинов
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