Минобороны подтвердило удар возмездия по военному училищу ВСУ в Полтаве

Министерство обороны подтвердило удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Как заявили в российском оборонном ведомстве, в этом учреждении иностранные инструкторы готовили украинских специалистов связи и операторов дронов, которые атаковали гражданские объекты РФ.

«3 сентября Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён высокоточный удар по 179-му объединённому учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтаве», — говорится в сообщении в телеграм-канале Министерства обороны РФ.