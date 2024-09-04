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4 сентября, 09:16

Минобороны подтвердило удар возмездия по военному училищу ВСУ в Полтаве

МО: Нанесён высокоточный удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве

Министерство обороны подтвердило удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Как заявили в российском оборонном ведомстве, в этом учреждении иностранные инструкторы готовили украинских специалистов связи и операторов дронов, которые атаковали гражданские объекты РФ.

«3 сентября Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён высокоточный удар по 179-му объединённому учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтаве», — говорится в сообщении в телеграм-канале Министерства обороны РФ.

Там добавили, что в данном центре под руководством зарубежных инструкторов обучались специалисты связи и радиоэлектронной борьбы из всех соединений и воинских частей ВСУ, а также операторов БПЛА, которые наносили удары по мирной инфраструктуре России.

«Один из мощнейших»: Украинцы деморализованы ударом по центру ВСУ в Полтаве, пишут СМИ
«Один из мощнейших»: Украинцы деморализованы ударом по центру ВСУ в Полтаве, пишут СМИ

Напомним, накануне ВС РФ «Искандером» ударили по 179-му учебно-тренировочному центру войска связи в Полтаве. Он находился в Институте связи. В Сети публиковали видео с последствиями атаки. Число погибших выросло до 53.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Никита Никонов
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