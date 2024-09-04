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4 сентября, 08:40

Число погибших при ударе ВС РФ по военному институту в Полтаве выросло до 53

Последствия ракетного удара ВС РФ по военному институту в Полтаве. Обложка © Telegram / «Политика Страны»

Последствия ракетного удара ВС РФ по военному институту в Полтаве. Обложка © Telegram / «Политика Страны»

Число погибших при ракетном ударе ВС РФ по военному Институту связи в Полтаве выросло до 53, сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ещё 271 человек пострадал.

«Спасены 25, из них 11 были деблокированы из-под завалов. По уточнённым данным, под завалами могут находиться ещё до пяти человек», — говорится в сообщении.

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Напомним, ВС РФ «Искандером» ударили по 179-му учебно-тренировочному центру войска связи в Полтаве. Он находился в Институте связи. Известно, что там иностранные инструкторы занимались обучением специалистов по радиоэлектронной борьбе. В Сети публиковали видео с последствиями атаки.

Матвей Константинов
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