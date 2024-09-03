«Море мёртвых бойцов и крови»: Появилось видео с руинами училища ВСУ в Полтаве после удара во время построения

Нардеп Марьяна Безуглая подтвердила данные об ударе и вспомнила атаку «Искандерами» по 128-й бригаде. Она обрушилась с критикой на бывшего и нынешнего главкомов ВСУ Валерия Залужного и Александра Сырского, а также главкома сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка из-за того, что никто не наказан. При этом украинские активисты пишут, что на месте «море мёртвых бойцов и крови». А общественник Сергей Наумович спросил на своей странице в соцсетях, как можно собираться большим количеством на таком объекте.