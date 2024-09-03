«Море мёртвых бойцов и крови»: Появилось видео с руинами училища ВСУ в Полтаве после удара во время построения
В Сети показали видео с последствиями российского удара по училищу ВСУ в Полтаве
В Сети публикуют видео, на которых показаны разрушительные последствия утреннего удара Российской армии «Искандером» по украинскому военному командному училищу войск связи (в/ч А3990) в Полтаве. Количество жертв среди солдат ВСУ продолжает расти. Об этом сообщил телеграм-канал «Донбасский партизан».
Разрушенный учебный центр ВСУ. Видео © Telegram / «Донбасский партизан»
По данным телеграм-канала, в результате прилёта у ВСУ 33 раненых и 89 погибших. Первая ракета попала по зданию учебно-административного корпуса, вторая прилетела в здание столовой.
Нардеп Марьяна Безуглая подтвердила данные об ударе и вспомнила атаку «Искандерами» по 128-й бригаде. Она обрушилась с критикой на бывшего и нынешнего главкомов ВСУ Валерия Залужного и Александра Сырского, а также главкома сухопутных войск ВСУ Александра Павлюка из-за того, что никто не наказан. При этом украинские активисты пишут, что на месте «море мёртвых бойцов и крови». А общественник Сергей Наумович спросил на своей странице в соцсетях, как можно собираться большим количеством на таком объекте.
Ранее Вооружённые силы России нанесли мощнейший удар «Искандерами» по учебному центру ВСУ в Полтаве. Там отставные и действующие иностранные инструкторы подготавливали украинских специалистов РЭБ.
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