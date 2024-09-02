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2 сентября, 16:52

ВС РФ «Ланцетом» уничтожили украинский танк в районе Волчанска

ВС России ударом FPV-дрона «Ланцет» уничтожили украинский танк в районе Волчанска Харьковской области, сообщило Минобороны. На видео — последствия огненного прилёта по боевой машине. Её местоположение установила разведка.

Уничтожение танка ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«В результате прямого попадания FPV-дрона танк боевиков ВСУ был уничтожен», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны показало эффектное видео уничтожения украинского танка в Курской области. Удар был нанесён дроном-камикадзе «Ланцет».

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов
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