ВС РФ «Ланцетом» уничтожили украинский танк в районе Волчанска
ВС России ударом FPV-дрона «Ланцет» уничтожили украинский танк в районе Волчанска Харьковской области, сообщило Минобороны. На видео — последствия огненного прилёта по боевой машине. Её местоположение установила разведка.
Уничтожение танка ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«В результате прямого попадания FPV-дрона танк боевиков ВСУ был уничтожен», — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны показало эффектное видео уничтожения украинского танка в Курской области. Удар был нанесён дроном-камикадзе «Ланцет».
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Telegram / Минобороны России