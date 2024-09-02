В Минобороны подсчитали, сколько украинских бойцов сложило головы в Курской области

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли в курском приграничье свыше 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Об этом доложили в пресс-службе Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе БМП, БТР и 12 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, три пусковые установки РСЗО HIMARS производства США, миномёт, две пусковые установки ЗРК «Бук-М1», подвижный пункт управления ЗРК «Бук-М1», транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS, транспортная машина ЗРК «Бук-М1», РЛС контрбатарейной борьбы производства США ANT/PQ-50 и 12 автомобилей», — указано в публикации.

При этом общие потери ВС Украины за всё время боёв в российском регионе составили свыше 8 900 военнослужащих, 80 танков, 38 БМП, 70 БТР, 549 боевых бронеавтомобилей, 261 авто, 65 артиллерийских орудий, 19 пусковых установок РСЗО, в том числе шесть HIMARS и две MLRS, семь пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины. Кроме того, противник не досчитался 14 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, шести единиц инженерной техники, в частности двух инженерных машин разграждения и одной установки разминирования УР-77.