Украинская армия лишилась за август свыше 68 тысяч солдат, участвовавших в боевых действиях в зоне спецоперации. Такие данные приводит Министерство обороны РФ, уточняя, что наибольшие потери у противника зафиксированы в конце этого месяца.

Так, российские войска уничтожили до 18 730 военнослужащих ВСУ за первую неделю текущего месяца, с 10 по 16 августа — до 14 560, с 17 по 23 августа — до 16 155, а в последнюю неделю — до 18 935. По данным министерства, общее число ликвидированных в течение месяца украинских бойцов составило 68 380. Для сравнения — за июль потери ВСУ оценивались в 60 630 бойцов.