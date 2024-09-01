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ВСУ потеряли рекордное число солдат за «‎кровавый» август из-за прорыва к Судже

Минобороны РФ сообщило, что потери ВСУ за август составили более 68 тысяч солдат

1 сентября, 07:22
Солдаты ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Солдаты ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинская армия лишилась за август свыше 68 тысяч солдат, участвовавших в боевых действиях в зоне спецоперации. Такие данные приводит Министерство обороны РФ, уточняя, что наибольшие потери у противника зафиксированы в конце этого месяца.

Так, российские войска уничтожили до 18 730 военнослужащих ВСУ за первую неделю текущего месяца, с 10 по 16 августа — до 14 560, с 17 по 23 августа — до 16 155, а в последнюю неделю — до 18 935. По данным министерства, общее число ликвидированных в течение месяца украинских бойцов составило 68 380. Для сравнения — за июль потери ВСУ оценивались в 60 630 бойцов.

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Ранее сообщалось, что украинская армия потеряла свыше 8200 солдат за весь период боевых действий в приграничных районах Курской области, также российские войска уничтожили 76 танков, 36 боевых машин пехоты (БМП), 67 бронетранспортёров, 521 боевую бронированную машину и 242 автомобиля. Бои в регионе начались 6 августа.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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