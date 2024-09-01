«Зеленский загнал себя в западню под Курском»: Михаил Онуфриенко о потерях ВСУ, риторике западных СМИ и минированном сознании украинцев Военный эксперт рассказал в интервью Life.ru о том, когда и чем для Украины закончится нападение на Курскую область, в какую авантюру ввязался глава киевского режима. 31 августа, 21:07 Журналист, военный эксперт Михаил Онуфриенко. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров, Алексей Коновалов

— Подскажите, пожалуйста, по вашим подсчётам, сколько украинских бригад наша армия положила в Курском приграничье?

— Здесь, наверное, некорректно говорить о бригадах. Потери противника, согласно последним данным нашего оборонного ведомства, превышают шесть тысяч человек. Учитывая, что численность бригад у них далека от штатного состава, да и перебрасывают они туда раздёрганные подразделения из разных частей Западной и Центральной Украины, то суммарно можно говорить о том, что там было до последних усилений порядка 12 тысяч вояк. 40 процентов из них уже убиты, ранены, попали в плен.

Перечень уже выявленных подразделений, документы о которых были получены в результате пленения вэсэушников или их смерти, превышает два десятка названий, включая и силы специальных операций, и части Главного управления разведки, и даже СБУ. Поэтому точно оценить численность войск противника невозможно.

Сейчас там продолжает вести бои «сборная солянка» противника. Военные действия приобретают всё более позиционный характер, а сама местность, на которой они находятся, довольно ограничена, что сдерживает их возможность манёвра и делает подразделения достаточно лёгкой целью. На карте мы видели, что они с трёх сторон зажаты в той части Курской области, которую сумели захватить.

Глава киевского режима Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / SOPA Images

Мы продолжаем жечь на Курской земле не только западную технику, о чём каждый день отчитывается Минобороны. Встречаются даже новоделы — украинские бронемашины «Казак» крайне плохого качества. Их я видел в своё время ещё в процессе разработки на заводе Малышева. Эти плохо бронированные, из некачественной стали экземпляры выдерживают осколки и только, больше похожи на бронетачанки.

Если же говорить о данных объективного контроля, то получается, что враг теряет не менее 20 единиц в день. Это та информация, которая публикуется в открытом доступе. Понятно, что суммарные их потери выше. Но противник перебрасывает туда подкрепления, поэтому не приходится говорить о том, что у ВСУ падает накал и потери вынудят их в ближайшие дни отступить.

— Риторика западных СМИ о курских событиях противоречива: с одной стороны, пишут о потерях, с другой — восхищаются хунтой. На чём строится политика медиакорпораций по освещению событий?

— На мой взгляд, на Западе нет единой информационной политики и быть не может, потому что, во-первых, существуют разные собственники средств массовой дезинформации. Они обслуживают различные политические партии, которые преследуют диаметрально противоположные цели.

Российские военнослужащие в зоне СВО. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Если, скажем, пресса демократов и республиканцев будет освещать одни и те же события, то с разных позиций. Вообще, если мы говорим об американцах, медиа преследуют сиюминутные задачи предвыборной борьбы.

Поэтому одни пишут о том, как всё плохо, другие — о том, как всё хорошо. Соответственно, подобное же различие существует и в остальной прессе. Отсюда и победные реляции в отношении войск хунты. Однако их становится всё меньше. Многие авторы задавались логичным вопросом, зачем вообще было нужно вторжение в Курскую область, и военного ответа на это не нашли. И постепенно тон освещения событий в Курской области в западных медиа становится всё более и более пессимистичным.

Наглядным примером может служить аналитик немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке, который первым прямо начал писать, что это катастрофа, которая привела к ослаблению всего остального фронта, в том числе на Покровском направлении Донецкой области. И в данном случае с ним сложно не согласиться, потому что многочисленные интервью, которые давали вояки хунты западным изданиям, подтверждают, что это были солдаты, подразделения которых снимались с направления Часов Яр, Торецк, Покровск в ДНР, даже из-под Работина в Запорожье, где недавно освободили часть территории к востоку от поселка.

Западные журналисты уже признали, что расплатой за курскую авантюру станет освобождение Россией Селидова, Покровска, Мирнограда, что и происходит. То есть до недавнего времени глубокие тылы хунты, на которые она опиралась все десять лет боевых действий в Донбассе, будут сданы ВСУ нашей армии.

— Какой выход у Зеленского в Курской операции и зачем потребовалось такое безрассудство — нападать на российскую территорию?

— Тут речь идёт только о политической мотивации киевского режима. С военной точки зрения достаточно было убедиться, что темпы наступления снизились, чтобы принять решение о выводе войск с российской территории для усиления всех остальных направлений. Но вместо этого, как мы видим, по факту противник продолжает перебрасывать силы в Курское приграничье. Поэтому выхода для Зеленского тут нет. Ту западню, которую он себе устроил, наше командование использует на полную катушку.

Российский военнослужащий в Курской области. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Что происходит? Армия России купировала ВСУ в той части Курской области, которую боевики хунты смогли захватить. Теперь Киев поддерживает при помощи СМИ и ЦИПсО надежду, что ВСУ могут куда-то продвинуться, что-то занять. Украинское командование вынуждено снимать резервы, бросая их в Курскую область, превратив её де-факто в мясорубку. И это признают все. Автор британского The Telegraph уже поставил вопрос: «Кто такой Сырский — герой или мясник?» То есть приходит понимание того, что, находясь на пятачке диаметром 30 км, противник получает с трёх сторон удары, при этом пытается всё время прорываться то в Льгов, то к Рыльску, то куда-то к границе восточнее Суджи, то наоборот — западнее.

В этом состоянии у ВСУ высокие потери. Там нет укреплений, враг постоянно находится на местности, постоянно движется, и всё это на небольшом пятачке, который простреливается насквозь и с каждым днём всё больше. Подтянуть туда средства ПВО хунта не может, это самоубийство, любая радиолокационная станция будет немедленно уничтожена. Наша авиация там действует уверенно в больших количествах, а это неизбежно приведёт к огромным потерям ВСУ, больше, чем на любых других направлениях. Это та же мясорубка, что была в Крынках, только в больших масштабах.

Окончание Курской операции будет заметно по снижению темпов пополнения пушечного мяса киевским режимом. Скорее всего, это произойдёт к середине сентября. Зеленский хотел бы растянуть процесс до окончания американских выборов, чтобы продемонстрировать США, мол, «видите, мы дали кандидату от демократов Камале Харрис все шансы. Не зря они нас поили и кормили».

Кандидат в президенты США Камала Харрис. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sir. David

— Вы как-то приводили данные, что Украина гуглит на русском языке — и это самый главный показатель психологического ядра общества. А мова используется только для киевской пропаганды. Какие из этого можно сделать выводы? Сколько потребуется времени после окончания СВО к возвращению к нормальной жизни украинского общества?

— У нас в истории достаточно много примеров. В том числе и недавних. Война в Чечне закончилась на нашей памяти. Сегодня чеченские подразделения успешно воюют в составе Вооружённых сил Армии России и освобождают Украину от нацистов. При этом я крайне мало встречал людей, у которых не было бы родственников, знакомых на Украине, которые бы не учились там, не служили или не родились в этой стране. Фамилии нескольких десятков наших высокопоставленных чиновников также украинские, и это часть нашего народа. Поэтому вопрос стоит в том же, что и 20 лет назад, с этим населением надо работать. Мы убедились наглядно, что если мы не контролируем какую-то территорию, то её контролирует противник.

На территории бывшей Украинской ССР России в 90-е годы было некогда заниматься защитой наших интересов, и в результате произошёл сначала один Майдан, затем второй и так далее. После денацификации и демилитаризации необходимо работать с населением и воспитывать детей в нашем духе. Создавать совершенно другую атмосферу. При этом важно не только очистить землю от оружия, но также разминировать сознание людей. Хунта показала за восемь лет, что ей удалось психологически обработать население. Не вижу препятствий, чтобы вернуть этих людей к нормальной жизни, а в отношении тех, кто запятнал себя работой на киевский режим, нужно использовать западный опыт создания определённых законов, когда предатели не могут занимать руководящие посты и принимать государственные решения, существует и ряд других мер.

Авторы Елена Ладилова