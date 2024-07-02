"Передовой форпост": Критическая инфраструктура Украины всё ещё выживает благодаря наследию СССР
Эксперт Онуфриенко призвал бить по железнодорожным перегонам на Украине
Железная дорога в Киеве. Обложка © Unsplash / Alexandra Smielova
Советская Украина была превращена в передовой форпост потенциального конфликта с Западом, поэтому её критическая инфраструктура всё ещё выживает. Об этом заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
"Украинская ССР создавалась как передовой форпост для конфликта с Западом. Там многоуровневая система дублирования, в том числе энергетической инфраструктуры", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Кроме того, более половины железнодорожных путей в Незалежной не электрифицированы, и на них может использоваться более тысячи дизельных тепловозов. Именно они и перевозят основную часть техники ВСУ, указал эксперт. В связи с этим он призвал пересмотреть подход к ударам, выбирая в качестве целей не железнодорожные узлы, а перегоны, которые меньше защищены ПВО и будут дольше восстанавливаться.
Ранее, 1 июля, Минобороны России отчиталось об ударе по военному аэродрому на Украине. Были поражены самолёты, стоявшие на открытой стоянке, и инфраструктура. Позднее ведомство показало видео атаки, речь шла об объекте в Миргороде Полтавской области. В Незалежной уже признали потери.