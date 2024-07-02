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2 июля, 11:40

"Передовой форпост": Критическая инфраструктура Украины всё ещё выживает благодаря наследию СССР

Эксперт Онуфриенко призвал бить по железнодорожным перегонам на Украине

Железная дорога в Киеве. Обложка © Unsplash / Alexandra Smielova

Железная дорога в Киеве. Обложка © Unsplash / Alexandra Smielova

Советская Украина была превращена в передовой форпост потенциального конфликта с Западом, поэтому её критическая инфраструктура всё ещё выживает. Об этом заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

"Украинская ССР создавалась как передовой форпост для конфликта с Западом. Там многоуровневая система дублирования, в том числе энергетической инфраструктуры", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Кроме того, более половины железнодорожных путей в Незалежной не электрифицированы, и на них может использоваться более тысячи дизельных тепловозов. Именно они и перевозят основную часть техники ВСУ, указал эксперт. В связи с этим он призвал пересмотреть подход к ударам, выбирая в качестве целей не железнодорожные узлы, а перегоны, которые меньше защищены ПВО и будут дольше восстанавливаться.

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Ранее, 1 июля, Минобороны России отчиталось об ударе по военному аэродрому на Украине. Были поражены самолёты, стоявшие на открытой стоянке, и инфраструктура. Позднее ведомство показало видео атаки, речь шла об объекте в Миргороде Полтавской области. В Незалежной уже признали потери.

Матвей Константинов
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