Советская Украина была превращена в передовой форпост потенциального конфликта с Западом, поэтому её критическая инфраструктура всё ещё выживает. Об этом заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

"Украинская ССР создавалась как передовой форпост для конфликта с Западом. Там многоуровневая система дублирования, в том числе энергетической инфраструктуры", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда" .

Кроме того, более половины железнодорожных путей в Незалежной не электрифицированы, и на них может использоваться более тысячи дизельных тепловозов. Именно они и перевозят основную часть техники ВСУ, указал эксперт. В связи с этим он призвал пересмотреть подход к ударам, выбирая в качестве целей не железнодорожные узлы, а перегоны, которые меньше защищены ПВО и будут дольше восстанавливаться.