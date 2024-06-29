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29 июня, 19:13

Российский "Искандер" превратил в металлолом эшелон с техникой ВСУ

Эшелон с техникой ВСУ уничтожен ракетой ОТРК "Искандер" в Запорожской области

Железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой ВСУ в Запорожской области стал очередной целью для российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". В результате удара поражены несколько бронемашин и их экипажи, заявили в Минобороны РФ.

"Уничтожены: личный состав ВСУ, бронетранспортёры М-113 производства США, топливозаправщики, ЗРК "Бук М1", БМП-2 и другие виды грузового и автомобильного транспорта", — перечислили в ведомстве, опубликовав видео с точным попаданием ракеты.

Эшелон с техникой ВСУ уничтожен ракетой ОТРК "Искандер" в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Минобороны: В рамках ядерных учений отработают подготовку пусков из "Искандера"
Минобороны: В рамках ядерных учений отработают подготовку пусков из "Искандера"

А днём ранее расчёты ОТРК "Искандер" также оставили ВСУ без зенитно-ракетного комплекса С-300 и американской пусковой установки M270 MLRS. ЗРК был поражён в Одесской области, а РСЗО — под Харьковом.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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