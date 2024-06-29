Российский "Искандер" превратил в металлолом эшелон с техникой ВСУ

Железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой ВСУ в Запорожской области стал очередной целью для российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". В результате удара поражены несколько бронемашин и их экипажи, заявили в Минобороны РФ.