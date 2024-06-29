Российский "Искандер" превратил в металлолом эшелон с техникой ВСУ
Эшелон с техникой ВСУ уничтожен ракетой ОТРК "Искандер" в Запорожской области
Железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой ВСУ в Запорожской области стал очередной целью для российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". В результате удара поражены несколько бронемашин и их экипажи, заявили в Минобороны РФ.
"Уничтожены: личный состав ВСУ, бронетранспортёры М-113 производства США, топливозаправщики, ЗРК "Бук М1", БМП-2 и другие виды грузового и автомобильного транспорта", — перечислили в ведомстве, опубликовав видео с точным попаданием ракеты.
Эшелон с техникой ВСУ уничтожен ракетой ОТРК "Искандер" в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России
А днём ранее расчёты ОТРК "Искандер" также оставили ВСУ без зенитно-ракетного комплекса С-300 и американской пусковой установки M270 MLRS. ЗРК был поражён в Одесской области, а РСЗО — под Харьковом.
Telegram / Минобороны России