Минобороны: В рамках ядерных учений отработают подготовку пусков из "Искандера"
В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил ракетчики Ленинградского военного округа отработают скрытное выдвижение ОТРК "Искандер" в назначенный район. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Второй этап учений нестратегических ядерных сил РФ. Видео © Telegram / Минобороны РФ
Как отметили в оборонном ведомстве, на данном этапе учений ракетчики отработают "учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению ракетных пусков.
Также в МО РФ добавили, что в рамках манёвров ракеты кораблей Военно-морского флота снарядят учебными боевыми частями и экипажи отработают выходы в назначенные районы патрулирования.
Напомним, что 11 июня стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил. Они направлены на поддержание готовности личного состава и техники в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства. Как пояснили в Кремле, РФ поддерживает свою боеготовность на фоне провокаций со стороны стран Запада.
Telegram / Минобороны РФ