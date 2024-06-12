Минобороны: В рамках ядерных учений отработают подготовку пусков из "Искандера"

В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил ракетчики Ленинградского военного округа отработают скрытное выдвижение ОТРК "Искандер" в назначенный район. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Второй этап учений нестратегических ядерных сил РФ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Как отметили в оборонном ведомстве, на данном этапе учений ракетчики отработают "учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению ракетных пусков.