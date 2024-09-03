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3 сентября, 08:49

Армия РФ ударила по училищу ВСУ в Полтаве во время построения, потери исчисляются сотнями

Рогов: ВС РФ нанесли удар по военному училищу в Полтаве, где готовили связистов

Армии России нанесла удар по бывшему высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко в Полтаве во время построения. В результате Украина потеряла большое количество солдат, сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Именно этот личный состав [училища] и накрыли ракетным ударом. Произошло это в момент построения, в котором изначально принимало участие свыше полутысячи вэсэушников. Потери противника исчисляются сотнями»,написал Рогов.

В здании училища готовят специалистов по РЛС и РЭБ для украинской армии. Также на базе учебного учреждения действует военный колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации.

ВС РФ нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам на Украине
ВС РФ нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам на Украине

Ранее стало известно, что Россия атаковала крупный столичный завод на Украине. По «Артёму» нанесли ракетный удар. Степень разрушения киевского важного объекта неизвестна. Также нет информации о том, сколько ракет прилетело в здание.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Афонина
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