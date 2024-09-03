Армия РФ ударила по училищу ВСУ в Полтаве во время построения, потери исчисляются сотнями
Рогов: ВС РФ нанесли удар по военному училищу в Полтаве, где готовили связистов
Армии России нанесла удар по бывшему высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко в Полтаве во время построения. В результате Украина потеряла большое количество солдат, сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Именно этот личный состав [училища] и накрыли ракетным ударом. Произошло это в момент построения, в котором изначально принимало участие свыше полутысячи вэсэушников. Потери противника исчисляются сотнями», — написал Рогов.
В здании училища готовят специалистов по РЛС и РЭБ для украинской армии. Также на базе учебного учреждения действует военный колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации.
Ранее стало известно, что Россия атаковала крупный столичный завод на Украине. По «Артёму» нанесли ракетный удар. Степень разрушения киевского важного объекта неизвестна. Также нет информации о том, сколько ракет прилетело в здание.
Telegram / Минобороны России