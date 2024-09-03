Армия РФ ударила по училищу ВСУ в Полтаве во время построения, потери исчисляются сотнями

Армии России нанесла удар по бывшему высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко в Полтаве во время построения. В результате Украина потеряла большое количество солдат, сообщает председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Именно этот личный состав [училища] и накрыли ракетным ударом. Произошло это в момент построения, в котором изначально принимало участие свыше полутысячи вэсэушников. Потери противника исчисляются сотнями», — написал Рогов.

В здании училища готовят специалистов по РЛС и РЭБ для украинской армии. Также на базе учебного учреждения действует военный колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации.