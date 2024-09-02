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2 сентября, 09:20

ВС РФ ударили по крупному заводу в столице Украины, пишут СМИ

«Военная хроника»: Ночью по заводу «Артём» в Киеве был нанесён ракетный удар

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

Минувшей ночью ВС России нанесли ракетный удар по заводу «Артём» в Киеве. Степень разрушения и сколько именно ракет прилетело по объекту, неизвестно.

Один из ракетных ударов по заводу «Артём» в Киеве. Видео © Telegram / «Военная хроника»

Как пишет телеграм-канал «Военная хроника», российская армия уже била по предприятию. На видео — одна из таких атак, в ходе которой использовалось минимум шесть ракет. Судя по открытым данным, он мог быть нанесён в июле.

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Напомним, в ночь на 2 сентября в Киеве, как и ряде других регионов Украины, вновь звучала воздушная тревога. Мэр Виталий Кличко сообщал о «возгорании на территории одного из предприятий». Подробностей не приводилось.

Матвей Константинов
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