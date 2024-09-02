ВС РФ ударили по крупному заводу в столице Украины, пишут СМИ
«Военная хроника»: Ночью по заводу «Артём» в Киеве был нанесён ракетный удар
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev
Минувшей ночью ВС России нанесли ракетный удар по заводу «Артём» в Киеве. Степень разрушения и сколько именно ракет прилетело по объекту, неизвестно.
Один из ракетных ударов по заводу «Артём» в Киеве. Видео © Telegram / «Военная хроника»
Как пишет телеграм-канал «Военная хроника», российская армия уже била по предприятию. На видео — одна из таких атак, в ходе которой использовалось минимум шесть ракет. Судя по открытым данным, он мог быть нанесён в июле.
Напомним, в ночь на 2 сентября в Киеве, как и ряде других регионов Украины, вновь звучала воздушная тревога. Мэр Виталий Кличко сообщал о «возгорании на территории одного из предприятий». Подробностей не приводилось.