ВС РФ ударили по крупному заводу в столице Украины, пишут СМИ

Минувшей ночью ВС России нанесли ракетный удар по заводу «Артём» в Киеве. Степень разрушения и сколько именно ракет прилетело по объекту, неизвестно.

Один из ракетных ударов по заводу «Артём» в Киеве. Видео © Telegram / «Военная хроника»

Как пишет телеграм-канал «Военная хроника», российская армия уже била по предприятию. На видео — одна из таких атак, в ходе которой использовалось минимум шесть ракет. Судя по открытым данным, он мог быть нанесён в июле.