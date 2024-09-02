В Киеве после взрывов возник пожар на предприятии
После взрывов в Киеве возник пожар на территории предприятия. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.
«В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий», — написал он, указав, что на месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявили режим воздушной опасности. СМИ писали о взрывах в городе Борисполь, Киеве и Харькове. К настоящему моменту тревога отменена.
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