В Киеве после взрывов возник пожар на предприятии

После взрывов в Киеве возник пожар на территории предприятия. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

«В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий», — написал он, указав, что на месте работают оперативные службы.