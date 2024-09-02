Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 04:34

В Киеве после взрывов возник пожар на предприятии

После взрывов в Киеве возник пожар на территории предприятия. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

«В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий», — написал он, указав, что на месте работают оперативные службы.

В Сумах взрывы «сложили» два завода как карточный домик
В Сумах взрывы «сложили» два завода как карточный домик

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявили режим воздушной опасности. СМИ писали о взрывах в городе Борисполь, Киеве и Харькове. К настоящему моменту тревога отменена.

Обложка ©

Telegram / ДСНС України

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Украина
  • Виталий Кличко
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров