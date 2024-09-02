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2 сентября, 02:25

Режим воздушной тревоги объявлен на всей территории Украины

Воздушная тревога звучит во всех областях Украины, следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

В течение ночи тревога попеременно объявлялась и отменялась в восточной и центральной частях Украины. Около пяти утра тревога распространилась по всей территории страны.

Как сообщает издание «Зеркало недели», в городе Борисполь Киевской области и над Киевом звучат взрывы. Городская военная администрация сообщает о работе ПВО.

Стало известно, как в ВСУ ежедневно обманывают командование и скрывают большие потери
Стало известно, как в ВСУ ежедневно обманывают командование и скрывают большие потери

Ранее Life.ru рассказывал, что в Сумах взрывы «сложили» два завода как карточный домик. Серия взрывов в городе прогремела 1 сентября. А за день до этого российские военные разнесли недалеко от города 600-метровую колонну грузовиков, которые ВСУ использовали для транспортировки личного состава под видом зерновозов.

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Telegram / ДСНС України

Артур Лапсаков
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