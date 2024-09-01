Стало известно, как в ВСУ ежедневно обманывают командование и скрывают большие потери

Украина активно скрывает большие потерли от командования. В частности, тайну держат офицеры ВСУ. Об этом рассказал командир батальона ВСУ Пётр Кузик. Он отметил, что солдаты просто сообщают командованию любую другую информацию о количестве жертв.

«Они боятся говорить правду, они не умеют говорить правду. Происходит подмена понятий. <...> Ужасное словосочетание «ситуация тяжёлая, но контролируемая». <...> Потому что оно маскирует на самом деле много жертв, много потерь и камуфлирует реальное положение вещей», — рассказал Кузик в интервью украинскому изданию Hromadske.

Он также отметил бедственное положение своего подразделения на фронте. На данный момент солдаты Армии России знают расположение многих передовых линий ВСУ и обстреливают их.