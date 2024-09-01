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1 сентября, 19:14

Стало известно, как в ВСУ ежедневно обманывают командование и скрывают большие потери

Комбат Кузик: Офицеры скрывают от командования ВСУ реальные потери

Украина активно скрывает большие потерли от командования. В частности, тайну держат офицеры ВСУ. Об этом рассказал командир батальона ВСУ Пётр Кузик. Он отметил, что солдаты просто сообщают командованию любую другую информацию о количестве жертв.

«Они боятся говорить правду, они не умеют говорить правду. Происходит подмена понятий. <...> Ужасное словосочетание «ситуация тяжёлая, но контролируемая». <...> Потому что оно маскирует на самом деле много жертв, много потерь и камуфлирует реальное положение вещей», — рассказал Кузик в интервью украинскому изданию Hromadske.

Он также отметил бедственное положение своего подразделения на фронте. На данный момент солдаты Армии России знают расположение многих передовых линий ВСУ и обстреливают их.

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К слову, на данный момент общие потери Украины с момента начала операции в курском приграничье превысили 8,5 тысячи человек личного состава. Помимо этого ВСУ потеряли 80 танков, 37 боевых машин пехоты, 69 бронетранспортёров, 537 боевых бронированных машин и 249 автомобилей. Также противник лишился 62 артиллерийских орудий и 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня. Кроме того, были уничтожены 5 ЗРК, 13 станций РЭБ, 6 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и радиолокационная станция противовоздушной обороны.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Наталья Афонина
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