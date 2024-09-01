В США заявили об истощении элитной бригады ВСУ, потерявшей половину западных Abrams
Forbes: Элитная 47-я бригада ВСУ оказалась истощена после боёв под Покровском
Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ оказалась обескровлена в результате суровых боёв на Покровском направлении. Об этом заявил военный обозреватель Дэвид Акс в материале для Forbes.
«Полгода тяжёлых боёв против более крупных российских сил истощили украинскую элитную 47-ю механизированную бригаду. Подразделение в две тысячи солдат отправилось в бой на востоке Украины в феврале со всеми 31 танками M-1 Abrams, которые в прошлом году США предоставили стране», — написал аналитик.
Акс добавил, что на сегодняшний день бригада сохранила от силы половину из этого количества техники, если только не все танки с заметными повреждениями подлежат ремонту. Журналист также выразил сомнения в том, что ВСУ в состоянии отбить занятые армией России территории.
Покровское направление сейчас является самым проблемным участком фронта для ВСУ. Быстрое продвижение российских подразделений в этой зоне боёв признали в ЦРУ, а «напряжённость» обстановки подтвердил главком украинской армии Александр Сырский. Ранее появились сообщения о том, что ВС РФ перерезали основной маршрут снабжения ВС Украины в Покровске.
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