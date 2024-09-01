Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ оказалась обескровлена в результате суровых боёв на Покровском направлении. Об этом заявил военный обозреватель Дэвид Акс в материале для Forbes.

«Полгода тяжёлых боёв против более крупных российских сил истощили украинскую элитную 47-ю механизированную бригаду. Подразделение в две тысячи солдат отправилось в бой на востоке Украины в феврале со всеми 31 танками M-1 Abrams, которые в прошлом году США предоставили стране», — написал аналитик.