В Сумах взрывы «сложили» два завода как карточный домик

Здания двух предприятий серьёзно пострадали в Сумах в результате взрывов, которые раздались на территории областного центра 1 сентября. Подробностями произошедшего поделилась региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, бетонные сооружения превратились в руины после трёх взрывов. По факту инцидента проводится досудебное расследование.