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1 сентября, 18:31

В Сумах взрывы «сложили» два завода как карточный домик

Взрывы повредили промышленное предприятие и завод в Сумах

Последствия взрывов в Сумах. Обложка © Telegram / Прокуратура Сумщини

Последствия взрывов в Сумах. Обложка © Telegram / Прокуратура Сумщини

Здания двух предприятий серьёзно пострадали в Сумах в результате взрывов, которые раздались на территории областного центра 1 сентября. Подробностями произошедшего поделилась региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, бетонные сооружения превратились в руины после трёх взрывов. По факту инцидента проводится досудебное расследование.

«Повреждено одно из промышленных предприятий города, в частности, производственное и складское помещения… Также повреждён цех одного из местных заводов», — гласит сообщение.

В Сумах после атаки по складу, где часто бывали грузовики ВСУ, случился пожар
В Сумах после атаки по складу, где часто бывали грузовики ВСУ, случился пожар

Серия взрывов прогремела в Сумах 1 сентября, сообщали украинские СМИ. А за день до этого российские военные разнесли недалеко от города 600-метровую колонну грузовиков, которые ВСУ использовали для транспортировки личного состава под видом зерновозов.

Илья Пушкарев
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