В Сумах взрывы «сложили» два завода как карточный домик
Взрывы повредили промышленное предприятие и завод в Сумах
Последствия взрывов в Сумах. Обложка © Telegram / Прокуратура Сумщини
Здания двух предприятий серьёзно пострадали в Сумах в результате взрывов, которые раздались на территории областного центра 1 сентября. Подробностями произошедшего поделилась региональная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, бетонные сооружения превратились в руины после трёх взрывов. По факту инцидента проводится досудебное расследование.
«Повреждено одно из промышленных предприятий города, в частности, производственное и складское помещения… Также повреждён цех одного из местных заводов», — гласит сообщение.
Серия взрывов прогремела в Сумах 1 сентября, сообщали украинские СМИ. А за день до этого российские военные разнесли недалеко от города 600-метровую колонну грузовиков, которые ВСУ использовали для транспортировки личного состава под видом зерновозов.