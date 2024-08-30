В Сумах после атаки по складу, где часто бывали грузовики ВСУ, случился пожар

Российские войска нанесли удар по складу в Сумах, туда регулярно приезжали грузовики ВСУ. После атаки случилось возгорание, сообщает координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

«В северную часть города Сумы был хороший прилёт. Били по складу, где часто видели армейские грузовики. После удара возник серьёзный пожар с детонацией...», — отметил подпольщик.

Как сообщает Лебедев, атака случилась в 2:00 по московскому времени, но пожар продолжается до сих пор.