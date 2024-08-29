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Регион
29 августа, 17:04

Российский «Искандер» переломил хребет немецкой «Кобре» под Сумами

МО: ВС РФ «Искандером» уничтожили РСЗО «Ураган» и «Град» в Сумской области

Российские войска уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град» на стоянке военной техники ВСУ с помощью комплекса «Искандер-М» в Сумской области. Кадрами эпичного уничтожения вражеской техники поделилось Минобороны России.

«Искандер-М» уничтожил в Сумской области реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град». Видео © Telegram / Минобороны России

«Стоянку военной техники ВСУ в населённом пункте Постольное Сумской области обнаружили с помощью разведывательного БПЛА. После проведения доразведки координаты цели были переданы расчёту оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что «Искандер-М» ракетным ударом также уничтожил немецкую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы Cobra, семь бронемашин, транспортно-заряжающую машину РСЗО, два трала для перевозки техники и три пикапа.

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А ранее Life.ru писал, что авиация ВС России разнесла резервы ВСУ в Сумской области. Российским войскам удалось поразить живую силу и технику противника в 13 населённых пунктах региона.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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