Резервы ВСУ в 13 посёлках Сумщины не пережили смертоносный налёт российских истребителей

Оперативно-тактическая авиация России разбомбила резервы украинской армии в 13 населённых пунктах Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в отчёте об отражении атаки ВСУ на Курскую область.

«Нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад и 69-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Атинское, Белополье, Бояро-Лежичи, Глухов, Искрисковщина, Масензовка, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Соляники, Шалыгино, Угроеды и Эсмань», — перечислили в ведомстве.