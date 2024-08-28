Резервы ВСУ в 13 посёлках Сумщины не пережили смертоносный налёт российских истребителей
Российская авиация разнесла резервы ВСУ в 13 населённых пунктах Сумской области
Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind
Оперативно-тактическая авиация России разбомбила резервы украинской армии в 13 населённых пунктах Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в отчёте об отражении атаки ВСУ на Курскую область.
«Нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад и 69-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Атинское, Белополье, Бояро-Лежичи, Глухов, Искрисковщина, Масензовка, Михайловское, Первомайское, Пустогород, Соляники, Шалыгино, Угроеды и Эсмань», — перечислили в ведомстве.
Российская авиация и артиллерия ударили по скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курской области – Апанасовка, Борки, Викторовка, Кругленькое, Красноктябрьский, Любимовка, Малая Локня, Мирный, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Свердликово, Суджа, Снагость и Южный.
Напомним, 6 августа ВСУ попытались атаковать Курскую область. По данным Минобороны РФ, за этот период украинская армия потеряла свыше 6600 солдат, 73 танка и 4 РСЗО HIMARS. Из-за переброски подразделений к Курской облсати ВСУ терпят тяжёлые потери в ДНР. По словам главелма ВСУ Сырского, этот самый сложный для Киева участок фронта. С начала атаки под Курском Армия России освободила ряд населённых пунктов в республике – Межевое, Желанное, Нью-Йорк, Артёмово, Свиридоновку, Ивановку и Лисичное. А сегодня Минобороны РФ отчиталось о взятии Камышевки.