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Регион
30 августа, 12:29

ВС РФ нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам на Украине

За неделю российские войска нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам энергетики и военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 24 по 30 августа были нанесены: массированный и 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА, в результате которых поражены: критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины, склады горючего, арсеналы западных авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны, также были поражены цеха производства беспилотников, места хранения безэкипажных катеров и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

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Тем временем ВС РФ продолжают вытеснять ВСУ из курского приграничья. Ранее сообщалось, что за минувшие сутки противник потерял в Курской области более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Демьянова
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