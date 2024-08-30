ВС РФ нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам на Украине

За неделю российские войска нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам энергетики и военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 24 по 30 августа были нанесены: массированный и 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА, в результате которых поражены: критически важные объекты энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины, склады горючего, арсеналы западных авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны, также были поражены цеха производства беспилотников, места хранения безэкипажных катеров и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.