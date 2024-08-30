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30 августа, 11:48

«Идёт выявление ДРГ»: ВС РФ разнесли силы ВСУ под Курском и резервы в Сумской области

Российская авиация ударила по резервам ВСУ в Сумской области

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Оперативно-тактическая авиация России нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области. Целями стали живая сила и техника 41-й и 54-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад армии противника, 1-й бригады Нацгвардии, 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах Белополья, Бачевска, Глухова, Катериновки, Мартыновки, Первомайского, Пустогорода, Покровки, Павловки, Сум и Фотовижа.

Также ВС РФ поразили 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированные, 82-й десантно-штурмовую бригады ВСУ и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах Апанасовки, Борок, Богдановки, Вишнёвки, Гапонова, Косицы, Любимовки, Михайловки, Новой Сорочины, Обуховки, Орловки, Плехова, Русского Поречного, Свердликова, Снагости и 10-й октябрь Курской области.

«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника», — добавили в военном ведомстве.

Журналисты британской газеты The Sun незаконно побывали в Курской области
Журналисты британской газеты The Sun незаконно побывали в Курской области

Напомним, всего за сутки ВСУ лишились в Курской области более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе танк. Общие же потери с начала курской авантюры превысили 7,8 тысячи человек.

Матвей Константинов
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