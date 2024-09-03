Появились детали сокрушительного удара «Искандера» по учебному центру ВСУ в Полтаве

Бывшее высшее военное командное училище ВСУ в Полтаве российская армия с утра разнесла «Искандером». Удар пришёлся по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи (в/ч А3990). Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника».

Как сообщается, удар «Искандером» был нанесён во время построения солдат ВСУ. По информации военкоров, украинских связистов и специалистов РЭБ готовят действующие и отставные иностранные военные. Учитывая то, что атаки производятся по объектам в глубине территории Украины, предполагается, что зарубежные инструкторы уже начали свою работу.