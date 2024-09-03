Появились детали сокрушительного удара «Искандера» по учебному центру ВСУ в Полтаве
«Военная хроника» изучила детали удара ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве
Бывшее высшее военное командное училище ВСУ в Полтаве российская армия с утра разнесла «Искандером». Удар пришёлся по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи (в/ч А3990). Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника».
Как сообщается, удар «Искандером» был нанесён во время построения солдат ВСУ. По информации военкоров, украинских связистов и специалистов РЭБ готовят действующие и отставные иностранные военные. Учитывая то, что атаки производятся по объектам в глубине территории Украины, предполагается, что зарубежные инструкторы уже начали свою работу.
Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия атаковала бывшее высшее военное командное училище ВСУ в Полтаве. Количество потерь исчислялось сотнями. Там производится подготовка специалистов по РЛС и РЭБ для украинских ВС. Минобороны пока не давало комментариев на этот счёт.
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