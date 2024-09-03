ВС РФ за сутки сбили украинский МиГ-29, три снаряда HIMARS и 37 БПЛА

За минувшие сутки бойцы российской армии уничтожили МиГ-29 ВСУ, а также сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 37 вражеских БПЛА. Об этом доложили в пресс-службе Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов», — указано в сводке ведомства.