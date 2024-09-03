ВС РФ за сутки сбили украинский МиГ-29, три снаряда HIMARS и 37 БПЛА
За минувшие сутки бойцы российской армии уничтожили МиГ-29 ВСУ, а также сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 37 вражеских БПЛА. Об этом доложили в пресс-службе Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов», — указано в сводке ведомства.
По данным Минобороны, за всё время специальной военной операции российская армия уничтожила 642 самолёта, 283 вертолёта, 30 987 БПЛА, 575 ЗРК, 17 811 танков и прочих бронированных машин. Кроме того, ВСУ лишились 1 435 боевых машин РСЗО, 13 985 полевых артиллерийских орудий и миномётов, а также 25 539 единиц специальной военной автомобильной техники.
Несколькими днями ранее в МО РФ сообщили о том, что российские средства ПВО за неделю сбили ещё один МиГ-29 ВСУ, три ракеты ATACMS и четыре тактические ракеты «Точка-У». А неделей ранее в военном министерстве рассказали о даже более богатой жатве ВС РФ — были уничтожены украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 и очередной МиГ-29.
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