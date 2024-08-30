Добычей российской ПВО стали более 300 дронов ВСУ и самолёт МиГ-29

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую неделю сбили истребитель МиГ-29 Вооружённых сил Украины (ВСУ), три ракеты ATACMS и четыре тактические ракеты «Точка-У». Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 30 августа.

«Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре тактические ракеты «Точка-У», 19 управляемых авиабомб Hammer производства Франции», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что российские средства ПВО также сбили 31 реактивный снаряд HIMARS производства США и 311 беспилотников, в их числе — 127 вне зоны СВО. Вместе с тем силы Черноморского флота России уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров.