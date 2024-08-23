ВС РФ за неделю уничтожили украинские самолёты Су-24, МиГ-29 и четыре вертолёта
ВС РФ за неделю уничтожили фронтовой бомбардировщик Су-24 и истребитель МиГ-29, которые принадлежали ВСУ. Такие данные озвучили в Министерстве обороны России в пятницу, 23 августа.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, средствами противовоздушной обороны ВС РФ в течение недели уничтожены фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29», — отметили в ведомстве.
За тот же период российские военные уничтожили четыре вертолёта Вооружённых сил Украины. Речь идёт об одном Ми-17 и трёх Ми-8.
За тот же период ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по объектам на Украине. Среди целей: аэродромная инфраструктура, склады боеприпасов и ангары хранения зенитных ракетных комплексов NASAMS.
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