Аэродромы, наёмники и топливные базы: МО раскрыло цели российских ракет на Украине за неделю

За минувшую неделю ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ. Для этого использовались высокоточное оружие и беспилотники, среди целей: аэродромная инфраструктура, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цеха ремонта вооружения и военной техники и ангары хранения зенитных ракетных комплексов NASAMS.