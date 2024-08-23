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23 августа, 12:41

Аэродромы, наёмники и топливные базы: МО раскрыло цели российских ракет на Украине за неделю

ВС РФ за неделю нанесли 16 групповых ударов по объектам на Украине

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

За минувшую неделю ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по объектам на Украине, сообщили в Минобороны РФ. Для этого использовались высокоточное оружие и беспилотники, среди целей: аэродромная инфраструктура, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цеха ремонта вооружения и военной техники и ангары хранения зенитных ракетных комплексов NASAMS.

«Кроме того, поражены: топливные базы, снабжавшие военную технику ВСУ, районы сосредоточения резервов и пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

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Тем временем ВС РФ продолжают продвигаться в Торецке Донецкой Народной Республики. По последним данным, наши бойцы зачищают многоэтажные дома, где сидели ВСУ. Противник «традиционно» бежал.

Матвей Константинов
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