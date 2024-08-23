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23 августа, 08:22

"Традиционно убежали": ВС РФ зачищают многоэтажки Торецка от остатков ВСУ

ТАСС: ВС РФ выбили ВСУ с позиций в многоэтажках Торецка

ВС РФ выбили ВСУ из позиций в многоэтажных домах Торецка Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил журналистам источник в силовых структурах. На данный момент наши бойцы зачищают их от остатков солдат противника.

"Удалось выбить ВСУ с позиций <...> в восточной части города. Часть группировки, которая там находилась, уничтожена, ещё часть традиционно убегала", — сказал собеседник ТАСС.

На этом фоне Киев пытается перебрасывать в город небольшие группы подкрепления, однако большая их часть уничтожается по дороге на позиции.

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Ранее Минобороны показало видео уничтожения грузовика ВСУ с миномётом в приграничном районе Курской области. Последним, что видели незваные "гости", стал дрон-камикадзе "Ланцет".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Матвей Константинов
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