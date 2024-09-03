Главные новости СВО: Киев принимает русские ракеты, ВС РФ подошли к селу Пречистовка под Угледаром, у ВСУ рушится фронт, ситуация на 3 сентября ВС РФ ликвидировали несколько РСЗО HIMARS, в зоне СВО за сутки освобождено несколько сёл, в Курской области ВСУ атакуют в сентябре без брони — дайджест в материале Life.ru 2 сентября, 21:10 Военные действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курская область, 3 сентября

350 человек потеряла Украина в Курской области за сутки, уничтожено 14 единиц техники, и так почти каждый день. Боевики ВСУ пытались наступать под Курском и захватить населённые пункты Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное. Все атаки отражены. В общей сложности с 6 августа украинские подразделения недосчитались почти девяти тысяч бойцов. Ликвидируют технику и личный состав ВСУ и в соседней Сумской области. В 20 километрах от областного центра точные удары нанесены по пусковым установкам РСЗО HIMARS.

Группа войск «Север» сообщает, что уничтожено до 15 боевиков ВСУ в ходе отражения атак на населённый пункт Черкасское Поречное и на участке Плехово – Борки. Атаки были проведены в пешем порядке без использования бронетехники.

Большое количество вэсэушников попадают в плен и охотно делятся информацией с российскими военными. Андрею Анисимову, например, не говорили, куда он направляется. «Нас туда послали как мясо. Сказав, что мы будем возле границы с Российской Федерацией. Это всё, что нам сказали», — пожаловался военнопленный.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

В это же время его сослуживцы пытаются обманом вывезти граждан России из оккупированных населённых пунктов. Куряне рассказывают, что боевики пытались отправить их на Украину на военной технике. Спасло их от вывоза на Украину только то, что техника понадобилась украинцам для вывоза своих раненых. Вторжение в Курскую область имело цель вытянуть ВС РФ из-под Донецка, но замыслу киевских стратегов не суждено было сбыться.

— Провокация ВСУ в Курской области была призвана остановить наступление ВС РФ на Донбассе, это не удалось, — констатировал президент России Владимир Путин в ходе визита в Тыву.

Донецкая Народная Республика (ДНР), 3 сентября

Ход российского наступления в Донецкой Народной Республике (ДНР) поражает как украинцев, так и их западных партнёров. У ВСУ рушится фронт по всему Донецкому направлению. Каждый день заявляется об освобождении новых населённых пунктов. Село Скучное под Донецком перешло под полный контроль Российской Федерации, сообщают в Минобороны.

— Украинские солдаты, с которыми я разговариваю, едва могут понять происходящую катастрофу. Территории иногда утрачиваются настолько быстро, как будто был отдан приказ на отступление, — удивляется аналитик Bild Юлиан Рёпке.

По предварительным данным, ВС РФ подходят к селу Пречистовка под Угледаром, что в перспективе позволит отрезать Угледар от важнейшей транспортной артерии — это приведёт к окружению многотысячной группировки. Военкор Евгений Лисицын заявляет, что на Торецком направлении освобождён посёлок Дружба, что только усиливает давление на ВСУ. В Торецке также продолжаются бои.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Харьковская область, 2 сентября

ВСУ по-прежнему пытаются остановить российские войска в Волчанске и под Липцами в Харьковской области. Здесь в бой противник бросает резервы. Минимум 70 человек ликвидированы. Уничтожены цели и в приграничном селе Гоптовка, пишет «Северный ветер». На Купянском направлении фиксируется продвижение у Петропавловки. Возможно это стало после освобождения Синьковки. Это даёт возможность войти в Купянск, который затем откроет оперативный простор для марша на Харьков.

Киевская область, 3 сентября

Российские войска нанесли серию ударов по военным объектам ВСУ в Киевской области. Видео © Telegram / ANNA NEWS

Накануне ночью был нанесён массированный удар по Киевской области. Киев принимает русские ракеты. Поражены объекты ВПК, энергетики, а также места дислокации личного состава ВСУ. Поражены и места сборки БПЛА. Одной из целей стал завод «Артём». В Минобороны заявляют, что все заданные цели поражены. Удары наносятся уже второй понедельник подряд, это может стать традицией.

Авторы Иванов Алексей