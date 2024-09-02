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2 сентября, 09:16

Армия России освободила село Скучное в ДНР

Российские силы за минувшие сутки отбили у украинских войск ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республики. Над селом Скучное в Ясиноватском районе теперь развевается флаг РФ, сообщает Минобороны.

"Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населённый пункт Скучное Донецкой Народной Республики", – отчиталось ведомство.

Российские военные освободили Выемку и Птичье в ДНР
Российские военные освободили Выемку и Птичье в ДНР

А накануне российские военные освободили Выемку и Птичье в ДНР. 31 августа ВС РФ взяли Кирово. 30 же августа под контроль наших парней перешли ещё три населённых пункта в ДНР и Харьковской области. Ключевую роль в освобождении Новожеланного сыграли подразделения группировки войск «Центр». Южная группировка войск освободила Константиновку, а группировка "Запад" — Синьковку.

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Андрей Бражников
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