Российские силы за минувшие сутки отбили у украинских войск ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республики. Над селом Скучное в Ясиноватском районе теперь развевается флаг РФ, сообщает Минобороны.

А накануне российские военные освободили Выемку и Птичье в ДНР. 31 августа ВС РФ взяли Кирово. 30 же августа под контроль наших парней перешли ещё три населённых пункта в ДНР и Харьковской области. Ключевую роль в освобождении Новожеланного сыграли подразделения группировки войск «Центр». Южная группировка войск освободила Константиновку, а группировка "Запад" — Синьковку.