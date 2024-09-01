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Регион
1 сентября, 09:23

Российские военные освободили Выемку и Птичье в ДНР

Армия России в ходе выполнения задач специальной операции освободила населённые пункты Выемка и Птичье, расположенные в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в сегодняшнем брифинге Минобороны РФ.

«В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населённый пункт Выемка Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населённый пункт Птичье Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

ВС России освободили ещё два населённых пункта в ЛНР и ДНР
ВС России освободили ещё два населённых пункта в ЛНР и ДНР

А накануне ВС России освободили Кирово в Донецкой Народной Республике. 30 же августа под контроль наших парней перешли ещё три населённых пункта в ДНР и Харьковской области. Ключевую роль в освобождении Новожеланного сыграли подразделения группировки войск «Центр». Южная группировка войск освободила Константиновку, а группировка "Запад" — Синьковку.

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Telegram/Минобороны России

Николь Вербер
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