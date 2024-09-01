Российские военные освободили Выемку и Птичье в ДНР
Армия России в ходе выполнения задач специальной операции освободила населённые пункты Выемка и Птичье, расположенные в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в сегодняшнем брифинге Минобороны РФ.
«В результате успешных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населённый пункт Выемка Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населённый пункт Птичье Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
А накануне ВС России освободили Кирово в Донецкой Народной Республике. 30 же августа под контроль наших парней перешли ещё три населённых пункта в ДНР и Харьковской области. Ключевую роль в освобождении Новожеланного сыграли подразделения группировки войск «Центр». Южная группировка войск освободила Константиновку, а группировка "Запад" — Синьковку.
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