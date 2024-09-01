Армия России в ходе выполнения задач специальной операции освободила населённые пункты Выемка и Птичье, расположенные в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в сегодняшнем брифинге Минобороны РФ.

ВС России освободили ещё два населённых пункта в ЛНР и ДНР

ВС России освободили ещё два населённых пункта в ЛНР и ДНР

А накануне ВС России освободили Кирово в Донецкой Народной Республике. 30 же августа под контроль наших парней перешли ещё три населённых пункта в ДНР и Харьковской области. Ключевую роль в освобождении Новожеланного сыграли подразделения группировки войск «Центр». Южная группировка войск освободила Константиновку, а группировка "Запад" — Синьковку.