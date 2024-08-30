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30 августа, 12:26

ВС России освободили ещё три населённых пункта в ДНР и Харьковской области

Российские войска освободили ещё три населённых пункта в ДНР и Харьковской области. Речь, в частности, идёт о Новожеланном в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, ключевую роль в освобождении населённого пункта сыграли подразделения группировки войск «Центр».

При этом Южная группировка войск освободила Константиновку в ДНР, а группировка "Запад" — Синьковку в Харьковской области.

Как уже сообщал Life.ru, ВС РФ неудержимо теснят ВСУ в ДНР, освобождая один населённый пункт за другим каждый день. Так, 19 августа стало известно о взятии под контроль Артёмово и Нью-Йорка, 20 августа российские бойцы освободили Новгородское, разбив крупную группировку противника, 21 августа в зону влияния ВС РФ перешёл населённый пункт Желанное, 22 августа под наш контроль перешёл населённый пункт Межевое. А 27 и 28 августа были освобождены Орловка и Камышевка в ДНР.

ВС России освободили ещё два населённых пункта в ЛНР и ДНР
ВС России освободили ещё два населённых пункта в ЛНР и ДНР
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Минобороны России

Иван Косицын
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