ВС России освободили ещё три населённых пункта в ДНР и Харьковской области
Российские войска освободили ещё три населённых пункта в ДНР и Харьковской области. Речь, в частности, идёт о Новожеланном в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, ключевую роль в освобождении населённого пункта сыграли подразделения группировки войск «Центр».
При этом Южная группировка войск освободила Константиновку в ДНР, а группировка "Запад" — Синьковку в Харьковской области.
Как уже сообщал Life.ru, ВС РФ неудержимо теснят ВСУ в ДНР, освобождая один населённый пункт за другим каждый день. Так, 19 августа стало известно о взятии под контроль Артёмово и Нью-Йорка, 20 августа российские бойцы освободили Новгородское, разбив крупную группировку противника, 21 августа в зону влияния ВС РФ перешёл населённый пункт Желанное, 22 августа под наш контроль перешёл населённый пункт Межевое. А 27 и 28 августа были освобождены Орловка и Камышевка в ДНР.
Минобороны России